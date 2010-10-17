Народный депутат заявляет об избиении в милиции его помощника

Народный депутат, член президиума партии "За Украину!" Иван СТОЙКО заявляет о задержании и избиении милиционерами в Тернополе его помощника.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “За Украину!”.

„В субботу вечером мой помощник Виталий СИРОТЮК возвращался с женой и двумя детьми домой. В подъезде собственного дома его встретили трое милиционеров, которые, применив физическую силу на глазах перепуганных детей и жены, задержали его, силой надели наручники и отвезли в участок. Милиционеры не разрешили ему позвонить. Ночью моему помощнику стало плохо и милиционеры были вынуждены вызывать скорую помощь. В больницу его перевезли только в 5 часов утра в сильно поврежденной одежде и со следами побоев на теле и лице”, - сказал И.СТОЙКО.

Народный депутат считает, что это задержание является спланированным действием, направленным против него, и может быть местью за его критические выступления против нынешней власти.

„Такими действиями власть пытается давить на меня и помешать мне, как члену партии „За Украину!”, вести предвыборную агитацию. Вместе с Виталием СИРОТЮКОМ мы должны были на следующий день после его задержания ехать в Бучач на встречу с избирателями”, - сказал народный депутат.

В связи с этим депутат И.СТОЙКО требует от генерального прокурора и министра внутренних дел детального расследования этой ситуации и привлечения виновных к ответственности.