Тимошенко: кто голосует за нынешнюю власть, становится соучастником

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ее политическая сила не будет бойкотировать выборы в местные органы власти ни в одном из регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время Х съезда партии «Батьківщина».

«Никакого бойкота выборов. До последнего боремся за каждый голос, за каждый протокол, за каждое село и поселок», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ее однопартийцы должны донести людям, что их выбор представителей от власти на этих местных выборах, «это, в сущности, освящение той политики, которую В.ЯНУКОВИЧ проводит».

Она заметила, что если человек ставит галочку в бюллетене напротив сторонников действующей власти, то он становится соучастником этой политики, этого экономического развала, который есть.

«И поэтому мы обязаны дойти до каждого человека и сказать, что местные выборы - это не просто местные, это, по сути, тренировка к следующим парламентским выборам и выборам Президента», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО при этом отметила, что сегодня очень тяжело защитить местные выборы от фальсификаций.

«Я сегодня могу сказать о том, что используются такие фальсификации, что защитить демократические выборы невозможно», - добавила она.