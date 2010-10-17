Тимошенко представила свой новый проект

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО презентовала свой новый проект «Украина третьего тысячелетия».

Как передает корреспондент УНИАН, это состоялось сегодня на Х съезде партии «Батьківщина», который проходит в Киеве.

«Мы обязаны сегодня объединиться не только вокруг лидера и не только вокруг политических партий и объединений. Мы обязаны объединить украинское общество вокруг идеи, вокруг нового качества, четко выписанного в деталях нашего нового пути для достижения цели», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии «Батьківщина» продемонстрировала Интернет-ресурс, через который будет происходить общение активистов гражданского общества, политиков и специалистов права для разработки ключевых, жизненно необходимых для Украины законопроектов, которые должны быть разработаны и подготовлены к следующим парламентским выборам.

По ее словам, одним из первых документов, который должен быть разработан совместными усилиями, должна стать Конституция.

«Нам не дали провести ни референдумов, какой должна быть наша страна, не дали нормально спросить у людей, какую они хотят модель власти, какой они хотят порядок, каких прав им не хватает. И именно эта система позволит впервые поставить это на общий всеукраинский опрос, какой должна быть Украина – мы Президента выбираем в парламенте или народом, мы сегодня министров назначаем указом Президента или назначаем Верховной Радой, как мы выбираем судей...», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.