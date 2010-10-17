Тимошенко о случайной власти, кадрах и признании ошибок

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО требует от организаций своей партии повысить эффективность работы, чтобы как можно скорее сменить власть в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на Х съезде партии.

«Наша задача сегодня – четко определить, что эта команда, которая представляет сегодня власть, является временной, случайной, не логичной, и поэтому должна быть как можно скорее отстранена на основе нашей с вами эффективной работы», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии «Батьківщина» также считает необходимым признать, что кадровая политика партии была не достаточно сильной для того, чтобы предотвратить приход к власти Партии регионов и дискредитацию партии «Батьківщина».

Ю.ТИМОШЕНКО также признает, что партия «Батьківщина» стала для некоторых ее бывших представителей лишь трамплином для достижения своих личных целей.

«Они воспользовались нашим десятилетним трудом, изнурительным, тяжелым, в репрессиях и оппозиции, для того, чтобы получить себе еще дополнительные состояния своих частных предприятий – это говорит о том, что мы недоработали. Если в наших районных, городских и областных советах члены нашей команды голосовали за незаконное выделение земель, за незаконные решения относительно власти, если они голосовали за те вопросы, которые противоречат нашим взглядам и ценностям, – это наша с вами вина, что такие люди попали в наши ряды и портили авторитет нашей команды, доверие людей и демонстрировали слабость. Мы обязаны признать наши ошибки», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.