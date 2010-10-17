"Наша Украина" начала переговоры об объединении в одну партию

«Наша Украина» начала переговоры с государственническими силами об объединении в одну партию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Совета политической партии «Наша Украина», экс-министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО вчера на встрече с жителями Ивано-Франковска.

Он считает, что это нужно для того, чтобы «побороть наших антиукраинских оппонентов». «Что касается темы объединения, чтобы побороть наших оппонентов единой силой, то уже есть с государственническими движениями первые контакты, первые объединительные переговоры, потому что без этого мы никуда не денемся, - подчеркнул В.ОГРЫЗКО. – Главное, что это мы должны делать искренне, откровенно и честно. Мы не хотим прятать голову в песок и наблюдать молча за теми шагами, которые предпринимает нынешняя власть».

Однако он не сообщил, с какими политическими силами ведутся переговоры об объединении. По его словам, «Наша Украина» является «правоцентристской консервативной украинской партией».

Заместитель председателя Совета партии подчеркнул, что объединение нескольких политических сил в одну – это «не простое дело», когда «гетманчуки не хотят не то что булаву, а булавку отдать».

Также В.ОГРЫЗКО признал, что «Наша Украина», к сожалению, «не является лидирующей партией» сегодня из-за «ошибок», которые были сделаны в предыдущие годы.