Члены ЦИК будут инициировать очередные выборы в ВР

Члены Центральной избирательной комиссии будут инициировать вопрос об обращении в Министерство финансов с целью обеспечения финансирования выборов в Верховную Раду.

Соответствующий вопрос должен рассматриваться на следующей неделе, сообщил замглавы ЦИК Андрей Магера в эфире Радио "Свобода".

"Решение о начале избирательного процесса принимает именно Центральная избирательная комиссия - это ее полномочия согласно закону "О выборах народных депутатов Украины", - отметил он.

"По моему мнению, днем голосования на очередных выборах в Верховную Раду должен быть 27 марта 2011 года, поскольку Конституция на сегодняшний день другого мне не дает", - добавил зампредседателя ЦИК.

Магера уточнил, что ЦИК объявляет о начале избирательного процесса не позднее, чем за 125 дней до дня голосования, а сам избирательный процесс начинается не позднее, чем за 120 дней до голосования.

"Если посчитать, то получается, не позднее 22 ноября ЦИК должен принять такое решение и 27 ноября должно быть начало избирательного процесса... Это позиция не только моя, но и членов комиссии", - отметил он.