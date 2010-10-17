Тигипко советует Украине взять на вооружение опыт Грузии

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО назвал полезным для Украины опыт Грузии, которая за последние пять лет сделала качественное продвижение вперед. Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил во время пресс-конференции в Чернигове.

"Я посмотрел, что сделали в Грузии за последние пять лет, пока у нас разбирались между собой президент и премьер-министр", – сказал С.ТИГИПКО.

Показательными примерами Грузии для Украины вице-премьер-министр назвал отсутствие взяточничества в ГАИ и быстрая процедура растаможивания автомобилей.

"Были уволены одновременно 10 тысяч работников ГАИ. Набрали новых, обучили – взяли людей из сел, дали им нормальную зарплату. И теперь работники ГАИ в Грузии взяток не берут", - объяснил С.ТИГИПКО.

Он также заметил, что в проекте Налогового кодекса Украины предлагается вместо 42 налогов 23, тогда как в Грузии всего шесть.