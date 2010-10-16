Тягнибок: "Свобода" рассматривает Житомирщину как плацдарм

Всеукраинское объединение «Свобода» рассматривает Житомирщину как плацдарм для объединения Украины на местных выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил лидер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК во время встречи с избирателями в Житомире.

Он отметил, что упомянутый регион "способен объединить запад и восток Украины".

«В центральной Украины Житомирщина (для ВО «Свободы» - УНИАН) является одной из базовых областей, которая имеет стратегическое значение для будущей стратегической борьбы», - подчеркнул О.ТЯГНИБОК.

Также, говоря о местных выборах, он отметил, что на них «возможны многочисленные фальсификации».

По его словам, ВО «Свобода» будет уделять особое внимание Житомирщине еще и потому, что здесь «свободовцы» имеют мощную юридическую службу.

О.ТЯГНИБОК также спрогнозировал, что после местных выборов на Житомирщине, и в Украине в целом «будет немало судебных процессов по поводу выборов в местные советы».

Он также назвал органы местного самоуправления «единственным бастионом, который может устоять на выборах 31 октября перед угрозой окончательной узурпации власти в Украине».

По мнению лидера ВО «Свободы», современная политическая ситуация в Украине характеризуется узурпацией исполнительной ветви власти, а после отмены судом Конституционной реформы «была узурпирована и судебная ветвь власти».