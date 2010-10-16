Коммунистов в Донецке не берут в избиркомы

В Коммунистической партии Украины заявляют, что в Донецкой области представителей этой политсилы намеренно не включают в составы избиркомов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого обкома КПУ, вчера, 15 октября, решением Донецкой городской территориальной избирательной комиссии в состав комиссий не были включены кандидатуры от Донецкой городской организации Компартии с формулировкой «отсутствие опыта работы и несоответствие поданных кандидатур требованиям закона».

Кроме того, отмечает пресс-служба, по каким-то причинам из списка поданных кандидатов «исчезли» представители Ленинской и Кировской районных в г. Донецке организаций КПУ. В Макеевке в утвержденных списках на тех участках, где кандидаты в депутаты от КПУ имеют сильную электоральную поддержку, не обнаружены члены участковых комиссий от Компартии Украины.

На сегодняшний день поданы в суд соответствующие иски, сообщили в КПУ.

Также в пресс-службе отметили, что в руководстве участковых комиссий по всей Донецкой области доля коммунистов составляет не более 10%.

«При анализе утвержденных составов (избиркомов – УНИАН) обнаружены члены комиссий 1991, 1992 годов рождения, которые, видимо, как раз и имеют опыт работы в участковых комиссиях», - говорится в заявлении пресс-службы КПУ.