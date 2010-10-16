"За Украину!" призывает остановить фальсификации

Партия «За Украину!» инициирует создание Всеукраинского комитета защиты результатов выборов «Стоп фальсификации!»

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, заявил лидер «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

«Я обращаюсь ко всем оппозиционным политическим силам с тем, чтобы остановить фальсификации выборов. Они уже начались еще на уровне формирования территориальных избирательных комиссий, продолжились на уровне формирования участковых избирательных комиссий, когда власть себе полностью обеспечила контроль над этими образованиями в каждой области и в каждом районе», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

«Если мы не сможем объединиться, то это закончится снятием неугодных кандидатов, подсчетом голосов и установлением результатов выборов, которые никто не сможет проконтролировать», – уверен лидер партии «За Украину!».

«Оппозиционные силы уже сигнализируют о нарушении, мы фиксируем их ежедневно. В этом вопросе единство оппозиционных сил так же важно, как и в отстаивании украинского языка, над которым сейчас нависла угроза», - подытожил В.КИРИЛЕНКО.