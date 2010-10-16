Магера: закон о местных выборах - худший из всех

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей МАГЕРА считает, что действующий закон о местных выборах выписан так, что создает преференции одним политическим силам, а другие ставит "в очень неудобное положение".

Об этом он заявил сегодня в эфире Радио Свобода.

«Это наихудший закон из всех, которые были... Сам закон построен таким образом, чтобы создать преференции одним политическим силам и поставить, мягко говоря, в очень неудобное положение некоторые другие политические силы», - сказал заместитель председателя ЦИК.

По его словам, сегодня представители оппозиционных и других непарламентских партий часто не попадают в состав участковых избиркомов. «Мы сейчас имеем такую ситуацию, когда массово на всей территории Украины не попадают в состав участковых избирательных комиссий (УИК) очень многие представители «Нашей Украины», партии «Батькивщина», партии «Сильная Украина», «Фронта перемен», партии «Свобода». Недавно ко мне было обращение представителя партии «Свобода». В один из районов они подали 100 кандидатур в состав УИК, попал аж 1 человек», - отметил А.МАГЕРА.

Вместе с тем, подчеркнул он, ЦИК часто не исправляет ситуации, которые требуют его вмешательства.

«Те жалобы, которые поступают в ЦИК и, в частности, в тех случаях, когда я действительно вижу основания для реагирования ЦИК, основания для вмешательства и прекращения противоправных действий, которые имеют место, - к сожалению, или по моему предложению, или по предложению отдельных моих коллег, фактически получают в свою поддержку буквально 4-5, максимум - 6 голосов членов комиссии», - сказал заместитель председателя ЦИК, добавив, что для принятия решения нужно как минимум 8 голосов членов комиссии.