Металлист просит СМИ не распространять «утку» о Маркевиче

Харьковский футбольный клуб «Металлист» опроверг информацию о том, что главный тренер команды Мирон МАРКЕВИЧ намерен баллотироваться в депутаты одного из местных советов Львовщины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в официальном заявлении ФК «Металлист», размещенном на сайте клуба.

В заявлении отмечается, что «14 октября в новостях «Время», выходящих на 5 канале, появилась информация о том, что главный тренер нашей команды будет выдвинут кандидатом в депутаты местного уровня от одной из партий города Львова».

«ФК «Металлист» уполномочен официально заявить, что данная информация является недостоверной. Мирон Богданович не занимается и не собирается заниматься политической деятельностью», - говорится в заявлении клуба.

«Я полностью поглощен своей непосредственной работой в «Металлисте»: внутренний чемпионат, Лига Европы. И о каких-то других сферах деятельности, в том числе и депутатской, речи быть не может. Поэтому я настоятельно прошу уважаемых представителей СМИ опровергнуть и не распространять дальше эту неправдивую информацию. Не исключено, что, запустив эту «утку», кто-то пытается неправедным путем заработать политические дивиденды. Но я никому не позволю делать это за счет моей репутации», - цитирует М.МАРКЕВИЧА сайт «Металлиста».

Как сообщалось ранее, по данным некоторых СМИ, М.МАРКЕВИЧ возглавил избирательный список партии «Пора» в местный совет городка Винники Львовской области.