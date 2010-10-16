Яценюк заявляет, что ПР в Одессе запускает сценарий «Мукачево-2004»

Выборы в Одессе могут быть сорваны – власть делает все, чтобы выборы в этом городе не состоялись.

Об этом заявили на пресс-конференции в Одессе лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК и Одесский городской председатель Эдуард ГУРВИЦ, который баллотируется на выборах мэра от «Фронт Змін».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронт Змін», Э.ГУРВИЦ рассказал, что вчера «городская территориальная избирательная комиссия должна была утвердить состав участковых комиссий, как того требует закон. Однако этого сделано не было. Это значит, что избирательный процесс в Одессе остановлен».

Он считает, что причиной такой ситуации стала попытка Партии регионов укомплектовать все избиркомы своими представителями. Однако столько «штыков» у нее в Одессе, вероятно, не нашлось. «Они утверждали пустые бумажки, чтобы потом вписать туда фамилии. Но в них не хватило знаний и людей, чтобы даже сформировать комиссии с нарушениями», - добавил мэр.

Пока, сообщил он, списки членов комиссий никому не выдаются.

Э.ГУРВИЦ убежден, что в сложившейся ситуации, городская территориальная избирательная комиссия обязана либо немедленно обнародовать состав участковых избирательных комиссий, либо должна быть распущена. Это значит, что власть делает все, чтобы сорвать выборы в Одессе.

Лидер «Фронт Змін» А.ЯЦЕНЮК заявил: «Партия регионов понимает, что честно выиграть выборы в Одессе ей не удастся. Потому они запускают сценарий «Мукачево-2004».

А.ЯЦЕНЮК напомнил действующей власти о последних негативных оценках Западом ее действий, в частности о телефонном разговоре украинского президента с вице-президентом США Джозефом БАЙДЕНОМ, который призвал Виктора ЯНУКОВИЧА провести свободные и справедливые местные выборы. А также о достаточно суровой резолюции ПАСЕ относительно Украины. «В Партии регионов должны помнить, что в них все активы в долларах и евро. А Запад все видит. «Желтую карточку» от Запада нынешняя власть уже получила. И она в шаге от того, чтобы получить за местные выборы «красную карточку», - отметил А.ЯЦЕНЮК.