Эксперт: Россия взяла курс на «мягкую эрозию режима» Лукашенко

Россия взяла курс на «мягкую эрозию режима» Александра ЛУКАШЕНКО.

Такое мнение в интервью собственному корреспонденту УНИАН в России высказал заместитель генерального директора центра политических технологий (Россия) Алексей МАКАРКИН.

В частности, он считает, что в России понимают, что на сегодняшний день альтернативы А.ЛУКАШЕНКО нет.

«Но здесь ситуация такая: белорусский режим загоняет свою страну в изоляцию – он и для запада не приемлем, и для нас», - сказал А.МАКАРКИН.

Он напомнил, что А.ЛУКАШЕНКО «начали мочить в российских СМИ» еще в августе. Но А.ЛУКАШЕНКО пошел на жесткий конфликт и не просчитал ответной реакции. «Возможность влияния на выборы крайне ограничена, и Россия взяла курс на мягкую эрозию режима ЛУКАШЕНКО, которые держится на российской экономической поддержке», - сказал А.МАКАРКИН.

Он считает, что эти выборы А.ЛУКАШЕНКО пройдет без больших проблем, но дальше у белорусского общества могут к нему возникнуть достаточно много вопросов.

«У А.ЛУКАШЕНКО всегда был аргумент – «я договорюсь, я выкручусь и с Россией и Западом». Если выяснится, что он это сделать не может, то влияние его будет падать, ведь Беларусь – это европейская страна и там население и элита хотели бы выстраивать приличные отношения как с Западом так и Востоком», - считает эксперт.

Он отметил, что проблема альтернативы А.ЛУКАШЕНКО существует, но в обстановке такого тупика и изоляции могут начать появляться альтернативные личности. Пока А.ЛУКАШЕНКО успешно играл с Россией и при этом ему удавалось не до конца испортить отношения с Западом, не было смысла говорить об альтернативе. Сейчас ситуация изменилась. Россия подталкивает белорусское общество к поиску альтернативы. Хотя кто это будет сказать пока сложно, считает А.МАКАРКИН.

«Причем РФ готова сотрудничать с силами, ориентированными на европейскую интеграцию. Есть ограничения только по оборонной интеграции – мы не хотим, чтобы страны СНГ вступали в НАТО», - подчеркнул он.

По его мнению, в России, считают, что националистические силы не придут к власти, а если придут проевропейские силы, которые будут соблюдать некий баланс между ЕС и Россией, то Москва к этому готова.

Эксперт также считает, что Союзное государство как интеграционная структура разочаровала Россию. Ведь единой валюты нет, таможенный союз не гарантирует отсутствия торговых войн, причем нефтяная составляющая выведена за скобки.

Как сообщал УНИАН, 1 октября на пресс-конференции для российских журналистов Президент Беларуси А.ЛУКАШЕНКО сделал ряд жестких заявлений в адрес российского руководства, раскритиковал энергетическую политику России, а также решение РФ о развитии Черноморского флота в Крыму.

3 октября Президент России Д.МЕДВЕДЕВ в своем видеоблоге заявил, что руководство Беларуси использует антироссийскую риторику.