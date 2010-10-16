Азаров обещает киевлянам три новых станции метро еще до конца года

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает до конца 2010 года ввести в эксплуатацию в Киеве развязку на Московской площади, Жулянский путепровод и три станции метро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня во время своего выступления на церемонии открытии движения скоростного трамвая в Киеве.

«Через несколько недель мы уже откроем прямое движение (по развязке на Московской площади – УНИАН). А к концу года московская развязка заработает», - сказал он.

При этом он отметил, что согласно планам реконструкции, развязка должна была вступить в строй еще в 2008 году.

«И так каждый год мы будем наращивать, наращивать и наращивать, и пойдем вперед. Нужна вера в свои силы, стабильность и все у нас будет хорошо», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.