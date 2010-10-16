Винский: в системе пассажирских перевозок «гуляет» 40 млрд. грн

Усиление безопасности на транспорте возможно лишь в результате глубоких реформ по европейскому образцу, убежден экс-министр транспорта и связи Украины, председатель партии «Народна влада» Иосиф Винский.

Об этом он заявил в пятницу вечером в эфире ток-шоу «Шустер Live», комментируя трагедию в Марганце, где в результате столкновения пассажирского автобуса и локомотива погибло 45 человек.

«Мне бы очень не хотелось, чтоб государственная комиссия (какая расследует данную трагедию), свела все к человеческому фактору. Это сделать легче всего - и списать все на водителя или машиниста. Не сработала государственная система, которая должна была оградить общество от такой трагедии!» - заявил И.Винский.

Экс-министр привел пример скоростной железной дороги во Франции, где на отрезке в три тысячи километров нет ни одного железнодорожного переезда со шлагбаумом, вместо этого в местах пересечения железнодорожного пути и автомобильных дорог везде построены или эстакады, или тоннели.

"То есть вся Европа пошла путем технического ограждения от таких случаев. И без радикальных системных реформ в системе Минтранса Украины мы будем постоянно иметь эксцессы по безопасности. Потому что та система автомобильных дорог, железнодорожного транспорта, авиационного и автомобильного транспорта, которую мы сегодня имеем, является социально опасной», - отметил И.Винский.

«Нельзя возводить все к этому одному случаю (в Марганце). Должна быть глубокая реформа. Предыдущие правительства ее не провели. Все предложения, которые я подавал Тимошенко, – в реальных документах – были заблокированы. К сожалению, и в этом правительстве мои предложения находятся уже девять месяцев, но ни одна реформа в системе Минтранса так и не происходит», - прибавил он.

«Человеческий фактор будет всегда, и аварии будут всегда. Но могут погибать три тысячи человек в год, а может погибать тысяча. Вот ради этих двух тысяч государство, правительство, политики должны принять решение. Я убежден, что деньги на это найти можно. Ведь сегодня только в системе пассажирских перевозок «гуляет» 40 млрд.грн., из которых 20 млрд.грн. – в тени. Эти 20 миллиардов нужно вывести из тени, и использовать их на реформы», - резюмировал И.Винский.