Тимошенко - власти: не дождетесь

Лидер "Батькивщины" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что на партийном съезде, который состоится завтра, 17 октября, планируется принять изменения в устав, которые модернизируют партию.

Об этом она заявила во время эфира "Большой политики" на "Интере".

"На съезде 17 октября мы примем достаточно важные для нас изменения в устав - модернизацию партии, где предусмотрены праймериз, где предусмотрена внутренняя демократизация партии, где предусмотрена очень четкая оценка того, что сделал каждый член партии для того, чтобы он имел возможность подниматься по партийной вертикали", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что станет первым лидером партий, который абсолютно спокойно пойдет на какой-либо праймериз. "Я буду делать все для того, чтобы в партии подрастала та смена, которая может взять знамя в руку и нести его дальше", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер "Батькивщины" отметила, что ее политическая сила будет проводить праймериз на каждые следующие выборы. "Праймериз – это как раз и есть определение лидера партии. И поверьте мне, что мне будет идти на эти праймериз приятно и радостно. И осуществления мечты сегодняшней власти, чтобы я куда-то делась, не дождутся. Я думаю, что мы еще поборемся и покажем результат", - добавила она.