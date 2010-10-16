Суд отказался вызвать Портнова свидетелем по делу о газе Фирташа

Адвокаты бывшего заместителя руководителя НАК «Нафтогаз» Игоря ДИДЕНКО, который обвиняется Службой безопасности Украины в злоупотреблении служебным положением, ходатайствовали о привлечении в качестве свидетеля по делу нынешнего заместителя главы Администрации Президента Украины Андрея ПОРТНОВА.

Об этом сообщает газета «Зеркало недели» (№38 за 16-22 октября) со ссылкой на свои источники, приближенные к Кабинету Министров.

Ведь, отмечает издание, именно А.ПОРТНОВ непосредственно готовил все договоры между “Нафтогазом” и “Газпромом” в 2009 году и отвечал за юридическое сопровождение соглашения, которое обжалует «РосУкрЭнерго».

Кроме того, адвокаты еще одного бывшего чиновника, который проходит по этому делу, – экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО – подавали ходатайство о привлечении в качестве свидетелей руководителей “Газпрома”.

Однако суд не удовлетворил эти ходатайства, сообщает “Зеркало недели”.

Как сообщал УНИАН, 8 июня т.г. Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть компании RosUkrEnergo (Швейцария) 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта. Кроме того, суд обязал «Нафтогаз» выплатить RosUkrEnergo 197 млн. дол. за нарушение контракта.

В начале июня СБУ возбудила дело по факту нанесения ущерба государству Украина в связи с решением Стокгольмского арбитража.

По данному делу обвинения были предъявлены бывшему первому заместителю председателя НАК «Нафтогаз Украины» И.ДИДЕНКО, экс-руководителю Государственной таможенной службы А.МАКАРЕНКО и бывшему заместителю начальника Энергетической региональной таможни Тарасу ШЕПИТЬКО.

8 сентября т.г. бывший первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ в качестве свидетеля побывал на допросах в СБУ в связи с делом компании RosUkrEnergo.

15 сентября Генеральная прокуратура Украины подала в Хозяйственный суд г. Киев иск о признании недействительными договоров купли-продажи природного газа от 20 января 2009 года между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" в связи с их фиктивностью. Рассмотрение этого дела назначено на 21 октября.

Кроме того, 10 сентября Генеральной прокуратурой Украины подан в Окружной административный суд г.Киев иск о признании противоправным и отмене поручения экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО министру топлива и энергетики Украины и председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" относительно принятия на баланс компании отмеченного объема газа. Рассмотрение данного дела назначено на 20 октября.