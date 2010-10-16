Тимошенко не доверяет соцопросам, которые указывают на ее низкий рейтинг

Лидер "Батькивщины" Юлия ТИМОШЕНКО не доверяет социологическим опросам, которые показывают ее низкий рейтинг.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила во время эфира "Большой политики" на телеканале "Интер".

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, если бы рейтинг ее личный и оппозиции действительно были низкими, то власть не прибегала бы к всевозможным и разнообразным мерам, чтобы не допустить "Батькивщину" к местным выборам.

Она отметила, что власть в настоящее время использует две политические технологии. Первая технология, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, это заверение в том, что оппозиция делает что-то не так, а вторая - власть нормально строит страну. "Говорят, что оппозиция стала некреативная, неинтересная. А власть у нас модернизированная, интеллектуальная и эффективная... Когда говорят, что оппозиция слабая, тогда у меня вопрос, зачем принимать закон, чтобы запрещать блоку БЮТ баллотироваться в местные органы власти. Если оппозиция такая слабая, зачем привлекать суды за сотни миллионов гривен, заказывать исследования, чтобы нас унижать?", - отметила лидер "Родины".

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что не понятно, зачем так много времени уделяется именно критике ее политической силы. "Именно потому, что мы не слабы", - добавила она.