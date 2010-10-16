Томенко: изменив Конституцию, ПР создала себе внутренние проблемы

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что внутри Партии регионов могут возникнуть проблемы, если Администрация Президента и в дальнейшем будет проводить «пренебрежительную политику» к своим же депутатам.

Об этом он заявил в интервью газете «Левый берег» (№118 от 15-21 октября).

Н.ТОМЕНКО отметил, что знает настроения внефракционных депутатов, недовольных политикой невыполненных обещаний власти. По его словам, в принципиальных, кадровых вопросах они рисковать не станут, а вот по отдельным законопроектам вполне могут поторговаться и подыграть ситуативно оппозиции.

«В перспективе – после переформатирования правительства – у недовольных может появиться идея создать некую группу внутри ПР. Не сейчас еще, но в перспективе – вполне вероятно. Если и в дальнейшем АП будет проводить политику неуважительного, пренебрежительного отношения к депутатам ПР – неизбежно последует соответствующая реакция», - сказал он.

По словам вице-спикера, в большинстве случаев коалиционные депутаты не понимают, что происходит в стране, до последней секунды не знают, за что и как им голосовать в той или иной ситуации. «Так что, изменив Конституцию, ПР добилась того, что создала себе проблемы внутри собственной партии. Я уже не говорю о настроениях внутри Блока Литвина», - сказал М.ТОМЕНКО.