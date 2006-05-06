Минтранссвязи выступает на стороне «Люфтганзы» в споре с «Днеправиа» - Бондарь

Киев. 6 мая. УНИАН. Министерство транспорта и связи Украины выступает на стороне немецкой компании «Люфтганза» в споре с «Днеправиа». Об этом заявил сегодня министр транспорта и связи Виктор БОНДАРЬ журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что решения судов, запрещающие полеты «Люфтганзы» в Украину, по его мнению, не отвечают международным нормам.

«Так нельзя делать, если мы хотим работать в Европе, имеем желание, чтобы наши самолеты летали туда без ограничений, то необходимо немного придерживаться международных норм, - заявил министр. - Поэтому министерство опротестовывает (решения судов – УНИАН) и выступает в этой ситуации на стороне “Люфтганзы», - заявил В.БОНДАРЬ

При этом В.БОНДАРЬ отметил, что Украина имеет претензии к немецким авиационным властям по вопросу ограничения полетов наших авиакомпаний. «Но в то же время мы должны понимать, что это вопрос компромисса – мы должны дать такие же возможности для полетов в Украину, как они дают возможности для полетов украинских авиакомпаний в Европу», - добавил он.

Министр заявил, что вопрос будет решен в соответствии с международными нормами, «и мы обеспечим полеты ”Люфтганзы” в Украину».

Напомним, 31 октября 2005 года авиакомпания "Дойче Люфтганза Акциенгезельшафт" (Германия) открыла регулярный рейс Днепропетровск – Франкфурт-на-Майне, получив разрешение в Госавиаслужбе и Днепропетровской облгосадминистрации. Ранее этот рейс обслуживала авиакомпания «Днеправиа».

По мнению представителей ОАО «АК «Днеправиа», эта инициатива «Люфтганзы» "игнорирует принципы согласования условий совместной эксплуатации воздушной линии с другим назначенным перевозчиком».