Тимошенко: есть два цивилизованных пути – выборы и революция

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что создание нынешней властью препятствий не может стать причиной для отказа от участия в избирательном процессе.

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Ровенской области, сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"У меня есть много примеров, когда из избирательного процесса делают ручную, карманную клоунаду. Но это не повод, чтобы мы с вами не шли на выборы, не боролись, не защищали и не воевали за результат, и не учились работать в новых условиях отсутствия демократии", - сказала она.

Лидер "Батькивщины" напомнила, что, в частности, в состав Киевской территориальной избирательной комиссии не попал ни один представитель ее партии. Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО также напомнила, что во Львовской и Киевской областях избиркомы так и не зарегистрировали кандидатов в депутаты от настоящей "Батькивщины".

"Мы, все патриотические силы, должны показать такой результат, который власти даст повод задуматься, что не все можно фальсифицировать, не все можно унизить, не все можно растоптать, и не все дают себя топтать", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, по ее мнению, для цивилизованного развития страны существуют лишь два пути – проведение честных и прозрачных выборов или революция. "Власть должна понимать, что не нужно доводить общество, не нужно доводить народ до того, чтобы использовался второй путь. Лучше – честная конкуренция, честное служение стране, и по заслугам – выборы, дающие той или иной политической силе право строить стратегии. Других способов я не знаю", - объяснила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Сегодня рождается сильное гражданское общество - вот за что нам нужно бороться, и на что уповать. Я верю, что именно воля в борьбе за Украину, за свои собственные права и свободы и поставит власть на место, а оппозиция и наша политическая сила - мы всегда рядом, и все, что мы можем, мы будем делать", - подчеркнула она.