Соболев: удивительно слышать от Азаров оценки европейских партий

Премьер-министр Николай АЗАРОВ спекулирует на идее европейской интеграции Украины, заявил в комментарии УНИАН премьер-министр оппозиционного правительства, председатель партии «Реформы и Порядок» Сергей СОБОЛЕВ.

«Мне удивительно слышать от великого политика АЗАРОВА оценки деятельности европейских партий. Хотел бы сказать, что фактически голосования о вступлении Украины в Европейский Союз не было в природе в Европейском парламенте. Поэтому утверждать, что какая-то фракция поддерживает, а какая-то нет - это полный абсурд», - сказал С.СОБОЛЕВ.

По его словам, такое заявление – «лишнее доказательство того, что Н.АЗАРОВ продолжает спекулировать на идее европейской интеграции Украины, а не делать какие-то практические шаги к этому».

«Поэтому для меня абсолютно очевидно, что на сегодняшний день Европейская народная партия, с которой мы сотрудничаем уже не первый год в рамках Совета Европы, активно поддерживает евроинтеграционные процессы Украины, а самое главное - они всегда поддерживали процессы демократизации Украины», - сказал С.СОБОЛЕВ.

Он также отметил что такой точки зрения придерживаются и европейские социалисты, в частности, голосовавшие за недавнюю резолюцию Парламентской Ассамблеи Совета Европы относительно оценки ситуации в Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 октября, Н.АЗАРОВ, комментируя подписание Партией регионов меморандума с социал-демократами Европарламента, заявил, что представители социал-демократов поддерживают вступление Украины в Европейский Союз.

«Это очень важно, в то время как представители Европейской народной партии отрицают даже перспективу реализации такого шага», - сказал Н.АЗАРОВ.

«Поэтому мне вообще трудно представить, что госпожа ТИМОШЕНКО и ЮЩЕНКО сотрудничают с той фракцией, которая даже в принципе отрицает европейскую интеграцию Украины. Поэтому для нас выбор был абсолютно однозначным», - сказал глава Партии регионов.