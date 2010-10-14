Все активисты "Батькивщины", голодавшие у ЦИК, попали в больницу

В Киеве госпитализированы активисты “Батькивщины”, которые голодали возле ЦИК с требованием зарегистрировать список кандидатов от легитимной организации партии на местных выборах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной партийной организации ВО "Батькивщина".

“Сегодня 10 день с тех пор, как активисты Киевской областной «Батькивщины» объявили голодовку с требованием зарегистрировать список кандидатов от легитимной организации партии на местных выборах. Вчера была госпитализирована одна из участниц акции протеста, сегодня в больницу направлены остальные участники голодовки”, - говорится в сообщении. При этом отмечается, что “возможности человеческого организма, к сожалению, не такие безграничны, как цинизм и беззаконие сегодняшней власти”.

“Мы - дали обществу громкий сигнал тревоги и привлекли внимание к беззаконию и узурпированным методов власти, которыми по-тихому сворачивают демократию в государстве. За 10 дней голодовки своими подписями нас поддержали более трех тысяч небезразличных граждан. Свою поддержку лично выразили лидер оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО, народные депутаты Украины, представители европейских государств. Веб-трансляцию голодовки смотрели 57 тысяч украинцев», - подчеркнул председатель Киевской областной «Батькивщины» Константин БОНДАРЕВ.

Он напомнил, что “голодающие требовали от власти обеспечить проведение демократических и прозрачных выборов, прекратить террор против единственной оппозиционной силы - партии «Батькивщины», прекратить вмешиваться в избирательный процесс и деятельность политических партий; отменить регистрацию списков кандидатов «клонов» «Батькивщины».

При этом К.БОНДАРЕВ подчеркнул, что “ни одно из требований участников акции не было выполнено, ни один из представителей власти даже не вышел к голодающим, демонстрируя страх перед людьми и полное пренебрежение законами, человеческими и моральными нормами”.

К.БОНДАРЕВ также сообщил, что напротив ЦИК Киевская областная «Батькивщина» развернула свой полевой штаб, задачей которого, по его словам, станет борьба с сегодняшним политическим режимом, направленным на фальсификацию выборов, подавление демократии и узурпацию власти. «В отличие от власти, мы не желаем человеческих жертв, поэтому мы прекращаем голодовку. Но мы не прекращаем нашу борьбу и акцию протеста! Сегодня мы открываем штаб оппозиции, а завтра, если будет нужно, изберем оппозиционный совет и сформируем теневую администрацию, не только в Киевской области, но и в каждом районе и городе, где партийные организации "Батькивщины" были вытеснены режимом из избирательного процесса», - отметил К.БОНДАРЕВ.

Как сообщал УНИАН, 5 октября активисты Киевской областной организации партии «Батькивщина» объявили бессрочную голодовку с требованием к территориальным избирательным комиссиям зарегистрировать легитимные списки кандидатов в депутаты от «Батькивщины».