Чечетов называет Немырю адвокатом проворовавшейся власти

«БЮТ во главе с Юлей в панике замер в ожидании результатов аудита правительства Тимошенко, который заканчивает опытная юридическая фирма Траут Кешериз», - заявил народный депутат от Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ в комментарии, переданном УНИАН.

Далее в комментарии говорится следующее:

«Они до дрожи боятся, что народ, в конце концов, узнает правду. Как они грабили страну и весь украинский народ.

Зная об этом, богатые предприниматели, финансисты БЮТ, уже бегут от Тимошенко. Вот и Николай Томенко прогнозирует, что во всей парламентской фракции БЮТ останется лишь сто депутатов.

Поэтому Тимошенко поставила перед Григорием Немырей, ее «серым кардиналом», новую «боевую задачу». Он должен бросить все деньги БЮТ, те, что остались, на дискредитацию действий власти и результатов аудита за рубежом.

И в этом деле Немыря, ставший адвокатом проворовавшейся власти, не брезгует никакими средствами. Вот как они работают.

Пытаясь обмануть Запад в том, что аудит правительства Тимошенко – это попытка политического давления, они платят за публикацию так называемых открытых писем в западной прессе. Инициируют заявления зарубежных политических сил с критикой власти. Делают нападки на Конституционный Суд Украины. Не стесняясь, перевирают заявления Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Всячески настраивают западных политических лидеров против действующей власти.

Все это – заказные статьи в западной прессе, заказные выступления заказных западных политологов, естественно, влетает БЮТу в копеечку, и не маленькую.

В штабе БЮТ на Туровской давно ропщут: Немыря перетянул на себя львиную долю бюджета. И дело не в том, что сам он не без интереса для себя пользуется этими деньгами.

Дело в том, что Запад, который Тимошенко с Немырей пытаются обмануть, им не верит. Глупо думать, что западные политики, гораздо более искушенные в политике, «купятся» на такой дешевый обман!

Потому и западные газеты интервью с Януковичем печатают, и не заказные, а объективные, и ордена ему президенты вручают, и бизнес-форумы проводят.

А Немырю, который и сам не верит в то, что говорит, скоро попросту перестанут пускать на порог в любой приличной стране. Врунов не любит никто».