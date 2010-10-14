Львовские студенты подали в суд на Кабмин

Студенты Львова подали иск к Кабинету министров Украины против введения платных услуг в вузах. Иск подан в Окружной административный суд г. Киева, сообщает «Главред» со ссылкой на пресс-службу общественной организации «Гармония и порядок».

Истцом выступил студент магистратуры юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко Тарас ГУК.

Основным аргументом в иске является то, что постановление КМУ нарушает предусмотренное Конституцией Украины право любого гражданина Украины на доступность и бесплатность высшего образования.

Среди предусмотренных в постановлении Кабмина платных услуг студенты считают явно незаконным установление платы за итоговый контроль при переводе студента из одного учебного заведения в другое и за восстановление студента; плату за обмундирование студентов; платное выполнение библиографических запросов и за пользование документами из фондов библиотеки; платный доступ к локальным и корпоративным компьютерным сетям, Интернету, автоматизированным базам данных и поисковых систем, а также платное оформление документов об образовании государственного образца.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 27 августа принял постановление № 796 «Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями, другими учреждениями системы образования, которые принадлежат к государственной и коммунальной формы собственности».

11 октября Президент Виктор ЯНУКОВИЧ выступил категорически против введения новых платных услуг для студентов и потребовал от премьер-министра Николая АЗАРОВА пересмотреть соответствующее правительственное постановление.

12 октября правительство изменило постановление о перечне платных услуг для студентов, изъяв ряд положений.