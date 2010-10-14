Яценюк рассказал британскому министру, что оппозицию пускают на 4 канала

Народный депутат, лидер политической партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК во время встречи с министром Великобритании по делам Европы Дэвидом ЛИДИНГТОНОМ говорил о сотрудничестве Украины с Европейским Союзом и о свободе слова в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта Змін”, обсуждались вопросы имплементации евроинтеграционной стратегии Украины, важность ведения между Украиной и Евросоюзом углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, реализации двусторонних проектов в рамках инициативы ЕС «Восточное партнерство».

Собеседники отмечали, что ключевыми факторами, которые продемонстрируют продвижение Украины на пути членства в ЕС, кроме проведения эффективных экономических реформ, является демократия, свобода слова, верховенство права и условия ведения бизнеса, и в этом контексте проведение местных выборов в Украине 31 октября станет важным индикатором соответствия европейским стандартам.

Д.ЛИДИНГТОН интересовался состоянием свободы слова в Украине. А.ЯЦЕНЮК отметил, что «Фронт Змін» и другие оппозиционные силы имеют доступ к каналам холдинга StarLightMedia (ICTV, СТБ, “Новый”) и «5 каналу», чьи новости “сбалансированно освещают течение событий в Украине”, а также, что все политические силы имеют равные возможности для участия в ток-шоу «Шустер-Live» (ТРК «Украина») и «Свобода слова» (ICTV). “В других больших политических ток-шоу есть попытки форматирования программ под определенные интересы власти. Телевидение в Украине все еще остается главным источником информации для большинства граждан, поэтому попытки давления здесь более ощутимы», - подчеркнул лидер “Фронта Змін”.

А.ЯЦЕНЮК также отметил необходимость сохранения конкурентной политической модели развития Украины и важности прихода на смену «партийным клубам» настоящих партий европейского образца, создания условий не для консервирования старой модели развития, а формирование в Украине новой политической элиты со стратегическим виденьем развития государства и общества.

Как отмечает пресс-служба “Фронта Змін”, Д.ЛИДИНГТОН подтвердил, что Великобритания остается решительным сторонником сильной, свободной и независимой Украины и ее стремлений вхождения в Евросоюз. «Я вижу Украину частью европейской семьи», - сказал он.