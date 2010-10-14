Милиция в центре Киева задержала трех человек за запретную акцию

Сегодня утром за отказ выполнять решение Окружного административного суда города Киева о запрещении проведения массовых акций правоохранители задержали трех представителей политической силы левого направления.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, эти люди были доставлены с Майдана Незалежности в отделение милиции № 4 Шевченковского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве для дачи объяснений.

В сообщении отмечается, что решением суда установлено ограничение на мирные собрания и пикетирование 14 октября 2010 года на Майдане Незалежности, Европейской площади и улице Крещатик в Киеве.

Попав в милицию, двое из доставленных (мужчины в возрасте 62 лет и 51 года) сразу пожаловались на плохое самочувствие. Им немедленно была вызвана карета скорой медицинской помощи. Врачам оба пожаловались на боли в области сердца, они госпитализированы в одну из больниц столицы для обследования. В связи с сообщением о резком ухудшении самочувствия административные материалы относительно этих лиц не составлялись.

Третий доставленный, 28-летний житель Киевской области, после профилактической беседы и устного предупреждения о недопустимости нарушения действующего законодательства, был отпущен.

Оказавшись в больнице, 51-летний гражданин заявил, что его во время задержания избили сотрудники милиции. Это заявление передано врачами в Шевченковское РУ ГУМВД Украины в г. Киеве и зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством. Проводится предварительная проверка.

Гражданин, который решил таким способом избежать административного наказания за совершенное правонарушение, будет привлечен к ответственности после выздоровления, говорится в сообщении.