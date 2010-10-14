Фавориты мэрских выборов в Харькове идут почти на равных (опрос)

На мэрских выборах в Харькове сохраняется интрига. Такое мнение высказал директор Института Горшенина Владимир ФЕСЕНКО в ходе пресс-конференции в Харькове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Института Горшенина, комментируя рейтинги кандидатов на пост мэра Харькова, полученные в ходе исследования, проведенного Всеукраинским социологическим консорциумом, он отметил: «Фаворитами мэрской гонки в Харькове являются и. о. городского головы Геннадий КЕРНЕС и экс-губернатор Харьковской области Арсен АВАКОВ. При этом, разница в рейтингах этих политиков находится в рамках статистической погрешности – 14,7% у А.АВАКОВА, 16,8% - у Г.КЕРНЕСА. Но основная интрига кампании в Харькове заключается в том, что около трети харьковчан - 31% - еще не определились со своим выбором. Голоса именно этих избирателей и определят исход выборов».

В.ФЕСЕНКО считает, что такая интрига выборов обусловлена также и тем, что Г.КЕРНЕС является лидером в рейтинге недоверия среди харьковчан. «По результатам исследования, ему не доверяют 65,3% опрошенных. Показательно, что за Г.КЕРНЕСА не готова голосовать даже часть сторонников Партии регионов : рейтинг Партии регионов в Харькове – 34,1%, а за Г.КЕРНЕСА готовы голосовать в половину меньшее количество избирателей. У А.АВАКОВА прямо противоположная ситуация: его личный рейтинг почти в два раза выше, чем рейтинг «Батькивщины»», - сказал эксперт.

*** с 9 по 13 октября 2010 года Всеукраинский социологический консорциум провел социологический опрос в г. Харькове на тему: «Политическая ситуация в Харькове накануне местных выборов». Опрос проводился методом телефонного интервью. Всего было опрошено 1000 респондентов, квоты - пол, возраст, район и образование респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 3,2%.

В социологический консорциум входят: Киевский институт проблем управления им. Горшенина Центр прикладных исследований «Пента» Институт перспектив города. Консорциум ставит целью исследование социальных и политических аспектов жизни граждан разных городов Украины.