Цушко признался, что завидует грузинским реформам

Министр экономики Украины Василий ЦУШКО заявляет, что осуществляемые Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛЛИ реформы вызывают у него зависть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на Украинско-Американском бизнес-форуме, который прошел сегодня в Киеве.

“Да, мы им завидуем”, - сказал В.ЦУШКО. В частности, министра, по его словам, поразило быстрое «поднятие Грузии в рейтинге инвестиционно привлекательных стран и успехи власти в борьбе с коррупцией, формализация собственности. Хотя, конечно, США помогли Грузии».

«В Грузии документ на собственность можно получить, зайдя в контору, через автомат, нажав на кнопку, даже не видя чиновника, и потом эту справку можно прямо нести в банк и получить залог», - сказал В.ЦУШКО.

Также министр привел пример, что в Грузии от выделения участка до начала строительства проходит три месяца, а «в Украине это занимает два года».

В.ЦУШКО заверил, что украинская власть будет идти по тому же пути дерегуляции экономики и уничтожения коррупции.

Бизнес-форум состоялся в рамках работы Украинско-Американского совета по торговле и инвестициям. На форуме обсуждались вопросы налогового и таможенного законодательства и контроля, земельного урегулирования, инвестиций и тому подобное.