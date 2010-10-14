Азаров в Европе жалуется, что оппозиция заполонила прямые эфиры

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не видит ущемления СМИ в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на конференции в Европарламенте, организованной группой Прогрессивного альянса социалистов и демократов.

Украинский премьер отметил, что ему часто, особенно представители иностранных масс-медиа, задают вопрос об ущемлениях СМИ в Украине.

«Я обычно не стараюсь объяснять, что это не так. Я просто приглашаю всех приехать в Украину, пожить там с неделю, посмотреть с десяток украинских каналов, но систематически посмотреть», - сказал Н.АЗАРОВ

«Я заранее уверяю, что за эти 7 дней премьер-министр, лидер крупнейшей политической партии, ни разу не выступит в прямом эфире… А вот так называемые представители оппозиции, которые жалуются, что их не пускают, то, скорее всего, вы увидите их или через день или каждый день», - добавил он.

При этом, по словам премьера, в новостях телеканалов появляется «очень много» негативных материалов о деятельности правительства. «Любое негативное выступление СМИ заставляет правительство отреагировать, как минимум проверить», - сказал премьер.

Н.АЗАРОВ добавил, что если такое выступление соответствует действительности, то правительство тут же реагирует. «А если не соответствует, то, в лучшем случае, мы ограничимся опровержением, которое никто не опубликует. В лучшем случае, мы разместим его на Урядовом портале», - сказал Н.АЗАРОВ, добавив, что правительственный интернет-ресурс не является слишком популярным среди украинцев.