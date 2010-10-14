Доказательства злоупотреблений Кабмина Тимошенко переданы в суд

Как сообщалось, сегодня группа международных экспертов обнародовала итоги независимого аудита государственных финансов и операций с бюджетными средствами Украины в период с 2008 года по первый квартал 2010 года. По итогам аудита поданы иски в американский и британский суды.

По словам международных аудиторов, ими был сделан аудит 6 дел. Общая сумма разоблаченных и доказанных аудиторской компанией нарушений и злоупотреблений правительства Тимошенко составляет сотни миллионов евро, заявляют эксперты.

В частности, доказано незаконное использование 2,3 млрд. гривен бюджетных средств, использование офшорных подставных компаний и фиктивных договоров для продажи автомобилей и медикаментов Правительства по достаточно завышенным ценам, использование государственного кредита для закупки 1000 автомобилей, которые потом были распределены в политических целях, манипуляции договорами с сахаром из государственного резерва, а также случаи несанкционированного использования средств для проведения программы регистрации земли с целью получения политической выгоды в канун президентских выборов.

Международные эксперты на пресс-конференции, посвященной итогам аудита, подчеркнули, что результаты аудита содержат широкую доказательную базу. По словам экспертов, они являются абсолютно объективными и не имеют никакого отношения к политике. Аудит осуществлялся абсолютно беспристрастно. Именно поэтому судебные иски за его итогами направлены в американский и британский суды, которые общепризнанные наиболее открытыми и прозрачными в мире.