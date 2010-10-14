Азаров нашел в Европе партнеров, лучших, чем у Ющенко и Тимошенко?

Премьер-министр Украины, председатель Партии регионов Николай АЗАРОВ объясняет подписание меморандума с социал-демократами Европарламента их поддержкой евроинтеграции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Брюсселе после участия в конференции, организованной группой Прогрессивного альянса социалистов и демократов Европарламента на тему отношений с Украиной.

«Для нас главное, что фракция европейских социалистов и демократов поддерживает европейский вектор политики Украины», - сказал премьер.

Он также отметил, что представители социал-демократов поддерживают вступление Украины в Европейский Союз.

«Это очень важно, в то время как представители Европейской народной партии отрицают даже перспективу реализации такого шага», - сказал Н.АЗАРОВ.

«Поэтому мне вообще трудно представить, что госпожа ТИМОШЕНКО и ЮЩЕНКО сотрудничают с той фракцией, которая даже в принципе отрицает европейскую интеграцию Украины. Поэтому для нас выбор был абсолютно однозначным», - сказал глава Партии регионов.

Говоря об идеологии социал-демократов и Партии регионов, Н.АЗАРОВ отметил, что его партия выступает за социальную ориентацию государства. «У нас много общего в подходах, подходов в реализации реформ в нашей стране», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.