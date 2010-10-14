Ющенко считает, что «нация еще должна прозреть»

Лидер партии «Наша Украина», экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что нынешний глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО «исповедуют одну политику».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

«Какая моя самая большая ошибка? Я могу повторить. Самая большая ошибка – это ТИМОШЕНКО, та сила, с которой мы начали сотрудничать, когда у нее было 5-7 процентов поддержки», – отметил В.ЮЩЕНКО. По его словам, «мы получили большую проблему для нации на многие годы. Нация это должна еще прозреть. И то, что в настоящее время имеем раздробленное национальное движение, это истоки ее политики. И, к сожалению, я не думаю, что нация так быстро прозреет».

«Повторяю еще раз: ЯНУКОВИЧ ли это или ТИМОШЕНКО, у них общая идеологемма: власть, власть и еще раз власть, – отметил В.ЮЩЕНКО. - Кто-то из них надевает национальную рубашку, своеобразный камуфляж, кто-то что-то другое. Но эти две политические силы исповедуют ненациональную политику. И эта большая проблема будет решаться не так быстро, как того хотелось бы. Убежден, что этот вопрос лежит в плоскости человеческого самоосознания».