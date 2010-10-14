Винский считает, что цену на Укртелеком занизили минимум вдвое

Экс-министр транспорта и связи Украины Иосиф Винский считает, что начальная цена пакета акций «Укртелекома» в 10 млрд.500 млн. гривен занижена по крайней мере вдвое. Продажа «Укртелекома» должна стартовать с 20 миллиардов гривен, заявил он.

По убеждению политика, перед объявлением конкурса по продаже госпакета акций монополиста на рынке связи, следовало провести серьезную предпродажную подготовку.

«Убыточность «Укртелекома» является искусственной, вызванной непутевым менеджментом и неправильной тарифной политикой. Если бы эти две проблемы были решены в процессе подготовки к продаже, начальная цена пакета должна была быть вдвое большей», - отметил Винский.

Он также напомнил, что в 2008 году стоимость «Укртелекома» оценивалась в 4 млрд. долларов.

Как известно, 13 октября Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».