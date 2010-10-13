Сивковичу предложили кресло «под крылом» у Богатыревой

Вице-премьер-министру Владимиру СИВКОВИЧУ предложена должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет «Зеркало недели».

По информации источников "Зеркала недели", ранее рассматривалась возможность назначения В.СИВКОВИЧА министром обороны, а также министром по вопросам чрезвычайных ситуаций, но на сегодняшней встрече с Президентом вице-премьеру была предложена именно должность в СНБО.

Все ранее запланированные на завтра совещания В.СИВКОВИЧ отменил, также сообщили источники «Зеркала недели».

Кроме того, по данным источника, вице-премьер-министру по вопросам АПК Виктору СЛАУТЕ предложен пост советника Президента.

Как сообщал УНИАН, 4 октября министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что Президент Украины в течении недели приведет состав Кабинета министров Украины в соответствие с нормами Конституции 1996 года, действие которой возобновил Конституционный Суд.

«Поскольку у нас сейчас не совпадает немного число (вице-премьер-министров – УНИАН) – это является компетенцией исключительно Президента Украины. Я уверен, что Президент Украины на протяжении этой недели выполнит решение суда, и состав Кабинета министров будет приведен в соответствие с Конституцией Украины», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Сейчас в Кабинете министров один первый вице-премьер-министр – Андрей КЛЮЕВ – и пять вице-премьеров: Борис КОЛЕСНИКОВ (по вопросам Евро-2012), В.СИВКОВИЧ (по силовым вопросам), В.СЛАУТА (по вопросам АПК), Сергей ТИГИПКО (по вопросам экономики), Виктор ТИХОНОВ (по вопросам региональной политики).