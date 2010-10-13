Яценюк: у Партии регионов опять проблемы с арифметикой

Партия регионов не хочет парламентских выборов в 2011 году, поэтому власть выступает за синхронизацию выборов в Украине.

Об этом сказал лидер «Фронту Змін» Арсений ЯЦЕНЮК на пресс-конференции в Кировограде, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

По его словам, Партия регионов “стремительно теряет голоса избирателей”, поэтому не хочет проведения парламентских выборов 2011 года, как того требует ныне действующий после решения Конституционного Суда Основной закон. Он отметил, что именно поэтому во власти разрабатывают планы по пролонгации полномочий Верховной Рады Украины.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что «ЯНУКОВИЧ не раз говорил о том, что хочет синхронизации выборов в Украине”. Он добавил, что в Партии регионов “опять проблемы с арифметикой: если выборы в Верховную Раду провести в 2011 году, то согласно Конституции следующие парламентские выборы должны состояться через четыре года, то есть припадают на 2015 год - а это год президентских выборов”. “Вот вам и синхронизация. Зачем что-то выдумывать?», - отметил лидер «Фронту Змін».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что дата выборов - март 2011 года – четко определена Конституцией Украины, действие которой возобновил Конституционный Суд своим решением от 30 сентября. Он добавил, что эту дату подтвердили в Центральной избирательной комиссии. При этом политик напомнил, что, в частности, в эфире заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ сказала, что в соответствии со статьей 77 Конституции Украины, выборы проходят в последнее воскресенье марта четвертого года полномочий Верховной Рады. А.ЯЦЕНЮК отметил, что “это - 2011 год”. Он добавил, что в соответствии с законом о выборах народных депутатов, ЦИК объявляет начало избирательного процесса очередных выборов народных депутатов за 125 дней. “То есть, ЦИК обязан объявить начало избирательного процесса в ноябре», - подчеркнул он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, «власть разрабатывает следующий сценарий: сейчас перенесут выборы на 2012 год, а затем - на 2015-й». При этом он добавил, что «Партии регионов не нужен баланс власти, они хотят единолично господствовать в стране”. “Для того, чтобы в государстве был хотя бы какой-то противовес Партии регионов, оппозиции надо побороться за результат на местных выборах, а дальше - за выполнение Конституции в части проведения выборов в 2011 году. И на этих выборах выиграть, создав в парламенте демократическое большинство», - подчеркнул он.

При этом А.ЯЦЕНЮК отметил, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО готова поддержать требование проведения выборов 2011 года, поскольку в эфире одного из телеканалов высказалась за необходимость собрать 151 голос народных депутатов, чтобы решение о продлении полномочий Верховной Рады не прошло.