Левочкин обещает за месяц сделать, чтоб "оппозиция могла критиковать власть"

Глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН заявляет, что в течение месяца деятельность оппозиции в Украине будет законодательно урегулирована.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге в Администрации Президента С.ЛЁВОЧКИН отметил, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ “дважды был в оппозиции, и понимает, насколько важно, чтобы в Украине была оппозиция, чтобы она могла критиковать власть”.

С.ЛЁВОЧКИН сообщил, что дано поручение относительно разработки законодательных актов и других документов, которые дали бі возможность оппозиции реализовать свои права. «Но мы не имеем монополии на это», - сказал он. “Вопросами урегулирования деятельности оппозиции должен также заниматься парламент и внепарламентские политические силы через обращение к субъектам законодательной инициативы. В повестке дня Президента есть вопрос обеспечения прав оппозиции”, - сказал глава АП. В частности, речь идет об отчетности правительства, участии в формировании повестки дня Верховной Рады, доступе оппозиции к информации, в частности - статистической.

Как сообщал УНИАН, 6 октября лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что согласно Конституции 1996 года, которая вступила в действие с 1 октября 2010 года по решению КС, в Верховной Раде вообще не существует такого понятия как оппозиция. По его словам, ввиду этого в парламенте не может быть «дня оппозиции», где рассматриваются те законопроекты, на которых настаивают фракции меньшинства.