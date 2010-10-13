Агеев увидел много общего у Партии регионов и Единой России

Симферополь будет основным центром притока российских инвестиций на полуостров. Об этом член Президиума Верховной Рады АРК Виктор Агеев заявил на пресс-конференции по итогам форума «Крым – мост дружбы Украины и России» в Симферополе 11 октября, передает пресс-служба депутата.

По информации Виктора Агеева, после избрания Виктора Януковича на пост Президента Украины и прихода к власти его крымской команды автономия, прежде всего Симферополь, почувствовали приток российских инвестиций в регион. «Страны СНГ начали заинтересованно смотреть в нашу сторону, мы начали сотрудничать, начали общаться. Предприятия Симферополя стали получать из России большое количество заказов на их продукцию. Например, у завода «Фиолент» есть заказы уже на следующий год, у «Сэлмы» – на два года вперед», – отметил Виктор Агеев.

Он также выразил уверенность, что это только начало. По мнению Виктора Агеева, после выборов, когда закончится формирование вертикали власти, социально-экономическое развитие Крыма и Симферополя будет идти еще более ощутимыми темпами, пишет КИА.

Политик также отметил, что у ведущих партий России и Украины, партий власти, — «Единой России» и Партии регионов, много общего: обе политические силы считают дружбу между двумя странами необходимой составляющей для развития их экономик.