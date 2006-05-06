Финплан «Укрзализныци» будет утвержден на следующем заседании Кабмина

Министр транспорта и связи Украины Виктор БОНДАРЬ уверен, что финансовый план «Укрзализныци» будет утвержден старым составом правительства уже на следующем заседании Кабинета Министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

«На следующем заседании правительства 95%, что финплан будет утвержден, мы сняли вчера на совещании с министром финансов почти все замечания», - сказал В.БОНДАРЬ. При этом он уточнил, что компромисс достигнут между Минтранссвязи и Минфином. «Укрзализныця» хотела еще больше, но мы сделали так, чтобы и бюджет получил необходимые средства, и, в то же время, чтобы была мощная программа развития», - отметил он.

По словам министра, в этом году, как и было обещано, будет закуплено 5 тыс. грузовых вагонов, 156 новых пассажирских вагонов, 25 локомотивов и 220 дизель-поездов. Кроме того, заявил он, в финплане заложена «мощная программа обновления рельсового хозяйства», на 25% повышается зарплата работников ведомства, «берем повышенные обязательства по наведению порядка на вокзалах и на всех объектах «Укрзализныци».

«Финансовый план направляется «не на проедание бюджета, а на развитие, - сказал В.БОНДАРЬ. - И в то же время в бюджет пойдет почти 700 млн. грн. только прямых доходов в виде чистой прибыли железных дорог, а кроме этого - почти 6 млрд. грн. опосредствованных доходов «Укрзализныци» - НДС , отчисления с зарплат и пр.».

Напомним, финансовый план «Укрзализныци» на 2006 г. до сих пор не был утвержден из-за разногласий по нему с Министерством финансов.