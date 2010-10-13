Британский министр: мы обеспокоены состоянием прав человека в Украине

Министр британского правительства по делам Европы Дэвид ЛИДИНГТОН заявляет, что Британия и вся Европа обеспокоены состоянием дел с демократией в Украине.

Об этом он заявил в интервью Би-Би-Си перед своим визитом в Украину.

По словам министра, Британия стремится, чтобы Украина продолжала углублять свои отношения с Соединенным Королевством и Европейским Союзом в целом. В частности, добавил он, “мы хотим, чтобы наблюдался прогресс в плане подписания всеобъемлющего соглашения о зоне свободной торговли, а также, чтобы было подписано Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом”.

Британия, по его словам, полностью предана делу углубления сотрудничества в рамках программы "восточного партнерства", и хочет, чтобы этот проект развивался и в дальнейшем. “Я также хотел бы выразить обеспокоенность состоянием дел с некоторыми моментами, касающимися прав человека и демократии в Украине, и я хотел бы узнать от украинских лидеров, почему они временами прибегают к определенным шагам. Некоторые последние события вызвали некоторую обеспокоенность, и не только в Соединенном Королевстве”, - сказал Д.ЛИДИНГТОН.

Он отметил, что, учитывая недавнюю резолюцию ПАСЕ, можно увидеть, что эту обеспокоенность разделяют страны целого Европейского Союза. “И все они являются друзьями Украины! Но они выражают обеспокоенность, хотя они не настроены неприязненно к Украине. Соединено Королевство, так точно! Мы хотим быть настоящими друзьями Украины. Мы хотим углублять наши взаимоотношения, но существует определенная обеспокоенность относительно состояния демократии и прав, гарантируемых украинской Конституцией, и мы должны об этом говорить”, - сказал министр.