Губернатор называет нападение на офис "Фронта Змiн" инсценировкой

Председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК считает, что нападение на офис партии «Фронт Змiн» в Красноармейске является провокацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По словам губернатора, экс-руководитель фракции Партии регионов Анатолий ЗИНЧЕНКО в Красноармейском горсовете перешел в партию Арсения ЯЦЕНЮКА «Фронт Змін».

А.БЛИЗНЮК связывает этого человека с нападением на офис «Фронта Змiн» в Красноармейске 9 октября, когда была испорчена офисная техника и разбиты стекла.

«Мне задавали вопрос о выходе в Красноармейском совете членов партии. Так вот, господин, назовем его «З», являясь членом партии, являясь руководителем фракции Партии регионов в совете, сейчас он у Арсения Петровича (ЯЦЕНЮКА) во «Фронте Змiн». А сегодня приехал Арсений Петрович и сразу поедет в Красноармейск. Поэтому надо до того господину «З» свою контору, где он как бизнесмен живет и говорит, что тут находится партия, выкрасить краской, попытаться разбить окно и сказать, что кто-то из политических соображений это сделал», - отметил А.БЛИЗНЮК.

Губернатор считает, что нападение на офис было инсценировано, чтобы привлечь внимание. «Он это сделал – провокацию. По-другому расценивать я не могу. Пусть подает на меня в суд. Это просто возможность для человека привлечь хоть какое-то внимание», - подчеркнул А.БЛИЗНЮК.

Как сообщал УНИАН, в Красноармейском городском совете из фракции Партии регионов вышли 11 депутатов во главе с руководителем фракции.