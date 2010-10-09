В Донецкой области разгромили офис партии Яценюка

Сегодня ночью в Красноармейске Донецкой области было совершено нападение на офис городской организации политической партии «Фронт Змін».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Фронта Змін", утром представители городской организации партии обнаружили, что окна помещения, где находится офис партийной организации, разбиты, а офисное оборудование и мебель залиты зеленой и красной краской.

На месте происшествия работают сотрудники органов внутренних дел. Они подтвердили факт повреждения офисного помещения «Фронта Змін». Полная информация о данном факте будет предоставлена после завершения оперативных мероприятий.

В пресс-службе партии напомнили, что в конце сентября фракцию Партии регионов в Красноармейском горсовете покинули 11 депутатов, в том числе председатель фракции Анатолий ЗИНЧЕНКО. Он и еще 5 депутатов горсовета вступили в партию «Фронт Змін».