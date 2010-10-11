Власть в защите прав прессы делает все, на что указывают ОБСЕ и Совет Европы?

Украинское правительство предпринимает шаги по устранению недостатков в законодательстве и правоприменении в части защиты прав журналистов, на которые указывают ОБСЕ и Совет Европы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, об этом министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО сказал сегодня во время встречи в Киеве с Представителем ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Дуньей МИЯТОВИЧ.

Он отметил, что украинская сторона придает важное значение и всесторонне поддерживает деятельность Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, мандат которого предусматривает мониторинг ситуации со свободой слова во всех 56 государствах-участницах ОБСЕ.

По словам К.ГРИЩЕНКО, руководство Украины очень ценит квалифицированную помощь, которую предоставляют авторитетные европейские институты при решении таких вопросов как разработка и принятие закона о доступе к информации и создание общественного телевидения.

Со своей стороны, Д.МИЯТОВИЧ высоко оценила готовность украинской власти к сотрудничеству с ней и оперативность, с которой ей было предоставлено приглашение посетить Украину с ознакомительным визитом.

Она подчеркнула, что Украина традиционно рассматривалась в Европе как образцовая с точки зрения соблюдения прав на свободу слова страна и как спецпредставитель ОБСЕ готова помогать, чтобы так было и в дальнейшем. При этом Д.МИЯТОВИЧ отметила, что как профессиональный медиа-эксперт может четко отличить реальные проблемы с обеспечением свободы СМИ и попытки использовать эти вопросы в контексте внутриполитической борьбы.