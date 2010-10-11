У Винского заявляют, что одесская ТИК «завернула» всех их кандидатов

Одесская городская территориальная избирательная комиссия отказывает в регистрации кандидатам в депутаты, которые могут отобрать голоса у представителей Партии регионов.

Такое заявление сделал в понедельник, 11 сентября, в ходе пресс-конференции в Одессе народный депутат Украины, заместитель председателя партии «Народна влада» Владимир Каплиенко.

По его словам, партии «Народна влада» под надуманным предлогом отказали в регистрации кандидатов в депутаты в Одесский городской совет по мажоритарным округам.

«Из 45 поданных кандидатов по мажоритарным округам не зарегистрировали ни одного, сославшись на то, что мы подали не все документы. Но у нас есть акт приема документов, и там стоят подписи членов территориальной избирательной комиссии, подтверждающие, что все документы сданы»,– заявил Владимир Каплиенко.

«Таким образом, отказывая в регистрации кандидатам в депутаты, которые могут отобрать голоса у представителей Партии регионов, провластная партия стремится получить большинство в местных советах», - уверен народный депутат.

Владимир Каплиенко подчеркнул, что «Одесская городская ТИК состоит преимущественно из членов Партии регионов».

По словам кандидата в мэры от партии «Народна влада», депутата Одесского городского совета Андрея Любова, Одесская городская ТИК зарегистрировала его кандидатом на пост мэра, но отказала в регистрации кандидатом в депутаты Одесского городского совета.

«Я подавал везде одинаковые документы, но кандидатом на пост мэра меня зарегистрировали, а кандидатом в депутаты в горсовет меня не зарегистрировали, потому что я иду от партии «Народна влада»,– отметил Андрей Любов.

В свою очередь, Владимир Каплиенко заявил, что, кроме «Народной влады», в подобной ситуации оказались партии «Собор», Союз левых сил, «УДАР», «Народный Рух Украины».

«Мы принимаем участие в местных выборах по всей Украине, но с такой ситуацией, как в Одесской городской территориальной избирательной комиссии, мы не сталкивались нигде,– рассказал депутат.– Сегодня я направил письмо на имя президента как гаранта Конституции с просьбой разобраться в незаконных действиях Одесской городской ТИК. Кроме того, если наши жалобы не будут удовлетворены, мы подадим в суд».