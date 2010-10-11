Яценюк заявляет, что ПР воюет с его Фронтом Змін по всей стране

По всей Украине происходят нарушения со стороны избирательных комиссий, направленные на отказ в регистрации или снятие с регистрации представителей политической партии «Фронт Змін».

Об этом заявил народный депутат Украины, лидер партии Арсений ЯЦЕНЮК во время общения с жителями Красноармейска Донецкой области, где накануне было совершено нападение на офис «Фронту Змін», сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что «предвыборные новости превратились в криминальную хронику - угрожают людям, трощат офисы, грубо фальсифицируют документы на избирательных участках и в избирательных комиссиях”. “По всей стране воюют с «Фронтом Змін», - добавил он.

Он отметил, что Донецкая область является ярким примером того, как в избирательную кампанию «вмешалась уголовщина». «Нас снимают с регистрации в мажоритарных округах, заставляют людей выходить из списков, оказывают давление на врачей, учителей - на всех людей, работающих в государственном секторе, чтобы лишить их права идти по спискам «Фронту Змін», - заметил А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, в Красноармейске из 11 депутатов, вышедших из фракции Партии регионов в городском совете, пятеро вступили в «Фронт Змін», а через 10 дней после этого на офис партии в этом городе было совершено нападение, во время которого “разбили окна, облили помещение и оборудование краской”.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что “провластная партия активно борется с «Фронтом Змін» и в других областях”. По его словам, в Киевской области, в частности, отказали в регистрации в мажоритарном округе председателю областной парторганизации, депутату областного совета Владимиру ПОЛОЧАНИНОВУ, а в Василькове сняли с выборов «Фронт Змін» как во многомандатном, так и в одномандатных округах. По словам лидера “Фронту Змін”, было обращение в суд по этому поводу, но “ТИК принесла на заседание сфальсифицированные документы”, поэтому рассмотрение дела отложено.

Также он отметил, что в Комсомольске Полтавской области “под вымышленным поводом не зарегистрировали представителя «Фронту Змін» на должность городского председателя”, а в Винницкой области дважды отменяли регистрацию кандидатов от партии по списку. А.ЯЦЕНЮК отметил, что нередко при этом представители ТИК прибегают “к грубым фальсификациям”.

Лидер «Фронту Змін» заметил, что партия начала активную юридическую кампанию для защиты прав своих кандидатов и для чтобы сделать невозможным нарушения на выборах.

А.ЯЦЕНЮК заявил: «Объявлена реальная война, но мы дойдем до 31 октября и покажем, что мы не ломаемся, не гнемся и мы можем доказать, что тот выбор людей, который будет сделан, мы можем защитить». При этом, обращаясь к Партии регионов, он сказал, что “выборы - это борьба, а не война”. “Эти выборы пройдут. Рано или поздно Партия регионов тоже обязательно перейдет в оппозицию. Если они так будут относиться к оппозиции сегодня, то сами находясь в оппозиции, они получат в десять раз больше”, - добавил А.ЯЦЕНЮК.