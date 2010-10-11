Тимошенко напоминает Януковичу про обещание встретиться

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пренебрегает требованиями демократического общества.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня журналистам, сообщается на ее официальном сайте.

"К сожалению, ЯНУКОВИЧ, как всегда, говорил неправду. Он не собирался встречаться и возвращаться с этого порочного пути фальшивых выборов, которые он начал", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, комментируя реакцию В.ЯНУКОВИЧА на ее открытое письмо с требованием провести встречу с оппозицией.

Лидер "Батьківщини" считает такое поведение главы государства недопустимым. "Очень жаль, что есть такое отношение Президента государства к своей собственной стране", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что настаивает на безотлагательной встрече с Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ.

"Надеюсь, что у ЯНУКОВИЧА появится характер, и конструктивный разговор оппозиции и власти о выборах, и о том, что происходит в Украине, все же состоится", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

20 сентября глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН сообщил, что В.ЯНУКОВИЧ готов к встрече с оппозицией. В частности, он не исключил, что уже в ближайшее время состоится встреча В.ЯНУКОВИЧА с Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем эта встреча до сих пор не состоялась.