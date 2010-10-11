Тимошенко рассказала, как голодающих под ЦИК власть искушала колбасой

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО призвала членов Киевской и Львовской областных организаций партии «Батьківщина» прекратить голодовку, начатую против фальсификации местных выборов в связи с регистрацией теризбиркомами псевдосписков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам после общения с участниками голодовки возле Центральной избирательной комиссии.

«Я пришла сегодня попросить свернуть голодовку, выйти из нее. Я обратилась и к львовским коллегам тоже свернуть голодовку, но они сегодня отказываются это делать, и хотят продолжить», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер «Батьківщини» отметила, что партия обеспечит медицинскую помощь участникам голодовки. «Мы сделаем все, чтобы их здоровье было под контролем врачей, чтобы они чувствовали нашу поддержку и нашу защиту в эту минуту», - отметила она.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что после начала акции голодовки возле здания ЦИК по поручению киевской областной власти и Президента Виктора ЯНУКОВИЧА была организована осенняя ярмарка. «Власть не просто пренебрегает требованиями, но и унижает», - сказала она, добавив, что голодающим участники ярмарки предлагали бесплатную еду – блины и колбасу.