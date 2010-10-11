Хорошковского просят проверить биографию Гриценко

Ряд народных депутатов просят председателя Службы безопасности Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО проверить законность предоставления народному депутату, председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолию ГРИЦЕНКО “допуска к работе с документами, содержащими государственную тайну”.

Об этом идет речь в депутатском обращении, которое подписали депутаты – члены фракции Партии регионов Игорь Савченко, Эльбрус ТЭДЕЕВ, Владимир ИВАНЕНКО, а также внефракционные Николай ТРАЙДУК и Иван СИДЕЛЬНИК.

Как отмечается в обращении, копией которого располагает УНИАН, к председателю СБУ депутаты обратились из-за “факта недопуска работников Министерства обороны Украины к работе Парламентского комитета по вопросам обороны и государственной безопасности, что председатель Комитета А.ГРИЦЕНКО мотивировал рассмотрением на заседаниях комитета документов, содержащих государственную тайну”. В связи с этим депутаты просят проверить, имеет ли сам А.ГРИЦЕНКО “допуск к работе с документами, содержащими государственную тайну, и, если имеет, то какую именно форму допуска, согласно ст. 22 закона Украины “О государственной тайне”.

По словам авторов обращения, “даже если принять во внимание, что в свое время А.ГРИЦЕНКО, занимая должность министра обороны, имел допуск к государственной тайне по форме 1, срок действия должен был исчерпаться через пять лет со дня его предоставления – то есть срок, больший, чем время, минувшее со дня назначения Анатолия Степановича на должность министра обороны”. Если же А.ГРИЦЕНКО продолжает пользование формой 1 допуска к государственной тайне, или пользуется формой допуска 2 или 3, авторы обращения просят “установить следующее: какой орган государственной власти предоставил А.ГРИЦЕНКО доступ к работе с документами, содержащими государственную тайну, и чем это было мотивировано; были ли при предоставлении допуска к работе с секретными документами должным образом соблюдены положения статей 23 и 24 Закона Украины “О государственной тайне”, которые, в частности, предусматривают отказ в доступе к государственным тайнам лицам, в ходе проверки которых были выявлены факты их содействия противоправной деятельности органов иностранных государств и иностранных организаций, и из-за действий которых был нанесен вред интересам национальной обороны Украины, а также тем лицам, которые сообщили неправдивые сведения о себе”.

При этом авторы обращения заявляют: “На сегодняшний день мы имеем основания сомневаться в том, что при предыдущей власти процедура проверки гражданина А.ГРИЦЕНКО в связи с допуском его к государственной тайне была четко соблюдена. В частности, нас интересует, насколько соответствует действительности указанное в официальной биографии А.ГРИЦЕНКО утверждение о том, что 1995 году А.ГРИЦЕНКО прошел курс обучения в Академии Вооруженных Сил Украины (это при том, что сама академия была создана только 1992 году)”.

Также депутаты указывают на то, что, по данным из биографии А.ГРИЦЕНКО “также понятно, что в 1993 г. А.ГРИЦЕНКО учился в Институте иностранных языков Министерства обороны США, а в 1994 г. - окончил оперативно-стратегический факультет Университета военно-воздушных сил США”.

Депутаты просят В.ХОРОШКОВСКОГО, “если такие факты подтвердятся, уточнить, была ли проведена Службой безопасности Украины проверка относительно особенностей учебы А.ГРИЦЕНКО в заведениях Министерства обороны США, и если нет – провести дополнительную проверку всех оснований для доступа А.ГРИЦЕНКО к документам, содержащим государственную тайну”, отмечается в обращении.