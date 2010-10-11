Тимошенко придет к голодающим против фальсификаций

Сегодня, 11 октября, в 14.00, лидер “Батьківщини” Юлия ТИМОШЕНКО посетит активистов партии, которые голодают под Центральной избирательной комиссией с требованием зарегистрировать легитимные списки кандидатов от партии «Родина» на местных выборах и провести честные демократические выборы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батьківщина».

Активисты партии голодают под ЦИК уже 7-й день, но власть отказывается выполнить законные требования людей и продолжает фальсифицировать местные выборы и уничтожать местные организации партии «Батьківщина», отмечается в сообщении.